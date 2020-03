Coronavirus: Cile, quarantena obbligatoria per i cileni provenienti da Italia e Spagna (5)

- Le autorità sanitarie di Panama hanno registrato oggi il primo caso di contagio. Si tratta di una donna di 40 anni rientrata da un viaggio in Spagna. La Colombia presenta tre casi, mentre alla Costa Rica, con nove casi, va il poco invidiabile primato di aver registrato il primo caso in America centrale. L'Ecuador, con un primo contagio confermato il 29 febbraio, registra oggi 15 casi: un quadro che ha portato il governo, primo nella regione, a varare restrizioni alle manifestazioni di massa in alcune zone del paese. L'infezione è arrivata anche nella Repubblica Dominicana, con un contagiato. (segue) (Abu)