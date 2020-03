Coronavirus: Orlando (Pd), non escludiamo possibilità di prevedere ulteriori interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, "le misure adottate dal governo" per contrastare il Covid-19 "prevedono restrizioni che non hanno precedente nella storia democratica del Paese". L'ex guardasigilli quindi su Facebook aggiunge: "Sono norme dure ma giuste che il Pd sostiene con convinzione. Il clima, anche grazie a questa scelta è finalmente cambiato inizia a percepire la gravità del fenomeno e le sue drammatiche conseguenze. Da sole però le norme non bastano, è determinante il senso civico e lo spirito di sacrificio di tutti. Il decreto consente oggi di avere un quadro omogeneo in tutto il Paese, una base comune su cui le autorità locali possono agire. E’ in questo quadro che le Regioni, di intesa con le autorità sanitarie nazionali, possono agire per implementare le misure adottate. Così come abbiamo fatto a livello nazionale sosterremo i provvedimenti che, partendo dalla situazione sanitaria,sociale ed economica delle diverse realtà, i presidenti riterranno necessarie. Non escludiamo la possibilità di prevedere ulteriori interventi una volta consolidati gli effetti delle disposizioni in atto". (segue) (Rin)