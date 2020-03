Coronavirus: von der Leyen, useremo tutti strumenti perché economia europea superi tempesta

- L'Unione europea userà tutti gli strumenti a sua disposizione per fare in modo che l'economia europea possa superare la tempesta dell'emergenza coronavirus. Tra questi, anche il massimo di flessibilità prevista dalle regole del Patto di stabilità e di crescita. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa dopo la video conferenza dei 27 capi di Stato e di governo convocata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per affrontare la diffusione del coronavirus. "Abbiamo mobilitato 140 milioni di euro su fondi pubblici e privati per la ricerca sul vaccino, la diagnosi e il trattamento", ha affermato la presidente della Commissione. "Sul fronte economico. Dobbiamo lavorare sul quello macroeconomico e voglio essere chiara che utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per essere sicuri che l'economia europea superi questa tempesta", ha aggiunto. "La Commissione farà la sua parte, senza ritardo. Per prima cosa, faremo sì che l'aiuto di Stato possa arrivare alle aziende che ne hanno bisogno. Secondo, faremo un pieno uso della flessibilità del Patto di stabilità e di crescita. Terzo, porteremo avanti il fondo di investimento per la risposta al coronavirus. Questo strumento sarà su misura e raggiungerà i 25 miliardi di euro velocemente", ha continuato. "Per questo proporrò questa settimana a Consiglio e a Parlamento di fornire 7,5 miliardi di euro di investimenti. Istituirò una task force con i paesi membri per fare in modo che il denaro inizi ad arrivare nelle prossime settimane", ha concluso von der Leyen. (Beb)