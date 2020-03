Coronavirus: Michel, priorità Ue sono limitare virus, attrezzature, ricerca e sostegno per conseguenze economiche

- Limitare la diffusione del virus, fornire le attrezzature mediche, potenziare la ricerca, affrontare le conseguenze economiche. Sono le quattro priorità elencate dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, concordate dai 27 capi di Stato e di governo dell'Unione europea che oggi hanno discusso in videoconferenza dell'emergenza coronavirus. "Durante la videoconferenza del 10 marzo 2020 abbiamo sottolineato la necessità di lavorare insieme e di fare tutto il necessario e agire rapidamente", ha detto Michel. I capi di Stato e di governo "hanno sottolineato la necessità di un approccio europeo comune e di uno stretto coordinamento con la Commissione europea. I ministri della sanità e i ministri degli Interni dovrebbero consultarsi quotidianamente per garantire un coordinamento adeguato e puntare a un orientamento europeo comune", ha aggiunto. "Durante l'incontro sono state scambiate informazioni e pratiche e sono state identificate quattro priorità", ha spiegato Michel. La prima, è limitare la diffusione del virus. "Gli Stati membri hanno convenuto che la salute dei nostri cittadini è la prima priorità e che le misure dovrebbero basarsi su consulenza scientifica e medica. Le misure devono essere proporzionali in modo da non avere conseguenze eccessive per le nostre società nel loro insieme", ha detto. (segue) (Beb)