Energia: Formula 1 e saudita Aramco firmano accordo sponsorizzazione a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Formula 1 ha annunciato oggi un nuovo accordo di sponsorizzazione a lungo termine con la compagnia saudita Aramco. Secondo quanto si legge in un comunicato stampa, Aramco diventerà il sesto partner globale di Formula 1 insieme a DHL, Emirates, Heineken, Pirelli e Rolex. La piattaforma internazionale di Formula 1 collegherà Aramco a un pubblico impegnato di 500 milioni di fan, permettendo all'azienda di comunicare al meglio la sua storia. Formula 1 e Aramco uniranno le loro competenze condivise per identificare opportunità per l'avanzamento di carburanti sostenibili, maggiore efficienza dei motori e tecnologia di mobilità. (Res)