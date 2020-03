Coronavirus: Conte, da leader Ue pieno sostegno a misure Italia

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, informa che dai leader dell'Unione europea giunge un "ampio sostegno per le misure adottate dall’Italia per l’emergenza coronavirus". Su Twitter il premier quindi aggiunge: "Dobbiamo procedere con il massimo coordinamento. L'Europa adotti tutti gli strumenti necessari per proteggere la salute dei suoi cittadini e ridare respiro all’economia". (Rin)