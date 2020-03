Germania: Idw si aspetta recessione per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto per la ricerca economica tedesco (Diw si aspetta che la Germania scivoli in recessione a seguito delle conseguenze del coronavirus per l'economia. Secondo il direttore del dipartimento di Politica economica del Diw, Claus Michelsen, alla luce degli ultimi dati, “pare che il coronavirus stia catturando l'econmia tedesca piuttosto vigorosamente”. Come riferisce l'emittente televisiva “Ard”, per Michelsen gli effetti del coronavirus potrebbero pesare soprattutto sul settore industriale, ma anche sui servizi come la ristorazione e i viaggi. Il coronavirus dovrebbe avere conseguenze anche sull'occupazione. Per Michelsen, “nell'industria, è probabile che la forza lavoro a tempo indeterminato sarà mantenuta, ma difficilmente ci sarà più richiesta di lavoro a orario ridotto. Infine, secondo il direttore del dipartimento di Politica economica del Diw, “nel settore dei servizi, sono ipotizzabili anche tagli dei posti di lavoro”. (Geb)