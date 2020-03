Coronavirus: agricoltura, vicepresidente Marche scrive a ministro Bellanova (2)

- Inoltre, Casini ha chiesto "lo snellimento delle procedure, come già previsto a seguito del terremoto, con l'indicazione di alcuni comparti agricoli maggiormente penalizzati dall'emergenza in corso. A partire dalle filiere del fresco (prodotti lattiero caseari e ortofrutta) che rischiano una riduzione dei prezzi di mercato, senza tralasciare misure specifiche per turismo e agriturismo, come la possibilità, per quest'ultimo, di effettuare il servizio a domicilio". Inoltre il vicepresidente Marche ha espresso "indicazioni anche per quanto riguarda i fondi comunitari, con la deroga al raggiungimento degli obiettivi di spesa 2020 e lo sblocco dei pagamenti delle misure non strutturali del 2019. Altri due comparti vengono indicati nella lettera: quello enologico (iniziando dalla proroga delle autorizzazioni al reimpianto) e quello delle autorizzazioni per l'acquisto, l'utilizzo e la vendita dei presidi fitosanitari. Il rinnovo dei patentini obbligatori è ostacolato dalle misure sanitarie in atto che non consentono lo svolgimento dei corsi di aggiornamento e degli esami. Un problema che sta coinvolgendo, in Italia, centinaia di migliaia di imprenditori agricoli e migliaia di imprese di vendita e distribuzione". (Ren)