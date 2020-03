Coronavirus: Ceruti (Lega), grazie a tutti negozianti che hanno scelto chiusura volontaria

- Il consigliere regionale lombardo della Lega Francesca Ceruti in una nota esprime "verso tutti quegli esercenti, artigiani, negozianti, gestori di bar e locali che hanno optato per la chiusura volontaria nei prossimi giorni per contenere l'emergenza sanitaria". "Immagino - aggiunge Ceruti - che per tutti loro non sia stata una decisione facile. Il lavoro per un artigiano e per un commerciante rappresenta il sostegno e il sostentamento. Chiudere per molti significa perdere guadagno. Eppure in molti, dimostrando grande consapevolezza e responsabilità lasceranno giù le saracinesche". "Stiamo vivendo un momento molto difficile dove la salute, soprattutto per le persone più anziane e fragili, è a rischio. Non possiamo attendere oltre. Servono misure decise per limitare i contagi. Servono misure che contengano il virus in quanto gli ospedali e il personale medico, cui va il nostro ringraziamento, sono al limite di posti e di forze. Grazie a tutti per la collaborazione. Sono sicura che insieme ce la faremo", conclude Ceruti. (com)