Congo-Kinshasa: coronavirus, un primo caso confermato nella capitale

- Un primo caso di contagio da Sars-CoV-2, il virus della famiglia dei coronavirus che ha contagiato finora oltre 116 mila persone nel mondo, è stato confermato a Kinshasa, capitale della Repubblica democratica del Congo. Nell'annunciarlo ai media locali, il ministro della Salute Eteni Longondo ha precisato che ad aver contratto la malattia Covid-19 è un uomo di nazionalità belga che è stato ricoverato in seguito al risultato positivo del test. "Stiamo seguendo le persone con cui (l'uomo) è stato in contatto in modo che tutti siano messi in isolamento", ha aggiunto il ministro. Kinshasa, che con circa 10 milioni di abitanti è la terza città più popolosa d'Africa, è collegata a Bruxelles e Parigi con voli diretti. (Res)