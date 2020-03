Medio Oriente: ministro Difesa Israele approva costruzione strada separata per palestinesi in Cisgiordania

- Il ministro della Difesa israeliano, Naftali Bennett, ha annunciato l’approvazione di un piano che prevede la costruzione di una strada separata, dal nord al sud della Cisgiordania, per i palestinesi. La costruzione della strada rientra in un piano più ampio che prevede la costruzione di circa 3.500 unità abitative nell’insediamento E-1, riabilitato nelle scorse settimane dal premier uscente Benjamin Netanyahu. Il piano edilizio è stato oggetto di critiche internazionali per anni perché taglierebbe in due la Cisgiordania da nord a sud. La nuova strada non attraverserà nessun insediamento ebraico. E-1 (est 1) è un'area di 12 chilometri quadrati nella parte nord-occidentale dell'insediamento di Ma’aleh Adumim, vicino a Gerusalemme. I piani per la E-1 esistono da quando Yitzhak Rabin era primo ministro negli anni '90, ma il piano generale e i dettagli sono stati sospesi dal 2005 per motivi politici. La nuova strada si collegherebbe con la Route 4370, nota anche come Eastern Ring Road, aggirando Gerusalemme, vicino ad Al Zaim, a est di Gerusalemme, e continuerebbe verso le aree vicino ad Al Azariya e Jahalin, a sud-est di Ma’aleh Adumim. Il suo scopo è quello di separare palestinesi e israeliani dalla guida nell'area. Per attraversare il blocco Adumim oggi, i palestinesi devono guidare sulla Route 1, l'autostrada principale tra Gerusalemme e il Mar Morto. (Res)