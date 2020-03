Coronavirus: Gelmini (FI), Bonafede inadeguato, Polizia penitenziaria non in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, la rivolta delle carceri "non è stata il frutto del caso, ma della totale inadeguatezza del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che tale ruolo ricopre oramai da quasi due anni". Il sovraffollamento e i problemi connessi all'emergenza coronavirus, osserva la parlamentare in una nota, "non giustificano naturalmente in nessun modo la violenza o l'inosservanza delle regole, ma i provvedimenti presi sono stati gestiti malissimo: anche in questo caso non c'è stata una comunicazione chiara e neanche un confronto con gli operatori". Per la parlamentare azzurra "è scandaloso che la Polizia penitenziaria, i cui organici sono peraltro sottodimensionati, sia ancora priva dei dispositivi di protezione. Le rivolte e le proteste vanno fermate, con il dialogo o con la forza, ma immediatamente dopo va aperta una riflessione che prima di tutto metta in condizione di sicurezza i servitori dello Stato che operano in questo settore. E' semplicemente inaccettabile - conclude Gelmini - che si verifichino evasioni di gruppo con tale facilità". (Com)