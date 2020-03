Puglia: investimenti dalla giunta per prevenzioni incendi in ospedale

- "Con la delibera approvata oggi, la giunta regionale ha ammesso a finanziamento ulteriori interventi di adeguamento delle infrastrutture ospedaliere regionali con particolare riferimento al rispetto della normativa di prevenzione incendi". Lo ha reso noto la Regione Puglia in un comunicato in cui s'è dato notizia di "due interventi, uno destinato all'ospedale di Bisceglie (per complessivi euro 1.844.000,00, di cui 1.270.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020) e l'altro relativo agli ospedali riuniti di Foggia (da 5,5 milioni complessivi per il plesso "Maternità")". Inoltre, ha fatto sapere la giunta: "Con questa ultima delibera vengono quindi assegnate tutte le risorse disponibili a valere sul Patto per la Puglia pari a 73,5 milioni di euro, destinate agli ospedali pugliesi per l'adeguamento antincendio e lavori complementari di riqualificazione, a seguito di un lavoro di proficua collaborazione tra gli uffici regionali e le direzioni strategiche e le aree tecniche delle Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale". (Ren)