Coronavirus: Bonaccini, cordoglio per morte consigliere Pavesi

- “Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Nelio Pavesi. Ai familiari e a tutta la comunità piacentina la mia personale vicinanza, quella di tutta la Giunta e della Regione. Di lui non dimenticheremo l’impegno politico e civico dimostrato in questi anni al servizio della sua città”. Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, dopo la notizia della morte del consigliere comunale di Piacenza, ricoverato da alcuni giorni perché colpito da Coronavirus. Bonaccini ha spiegato: "In queste ore drammatiche per tutto il Paese il nostro impegno è massimo per superare questa crisi. Sul fonte sanitario, ma anche su quello economico e sociale. Siamo di fronte a un’emergenza senza precedenti, che ci coinvolge sia come amministratori che cittadini. E il mio invito non può che essere quello a fare fronte comune, rafforzando lo spirito di comunità e il sentimento di solidarietà che ci deve legare tutti, soprattutto nei frangenti più difficili come quello che stiamo attraversando. Un impegno che sia davvero comune, anche nel ricordo di Nelio Pavesi”.(Ren)