Russia-Africa: Mosca ospiterà consultazioni ministeriali della troika Ua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ospiterà consultazioni dei ministri degli Esteri di Egitto, Sudafrica e Repubblica democratica del Congo (Rdc), i paesi che compongono la cosiddetta troika dell'Unione Africana. Lo ha annunciato il direttore del dipartimento africano del ministero degli Esteri russo, Andrei Kemarskj, spiegando che è stato raggiunto un accordo per tenere consultazioni annuali fra i ministri degli Esteri del gruppo durante il vertice Russia-Africa di Sochi dell'ottobre scorso. "Le consultazioni si terranno in Russia", ha detto Kemarsky citato da "Sputnik", senza specificare una data per l'incontro e commentando che per il momento non ci sono informazioni legate alla diffusione del Sars-CoV-2 che portino ad impedirne lo svolgimento. Il primo vertice e Forum economico Russia-Africa si sono svolti il 23 e 24 ottobre scorsi nella città russa di Sochi. Vi hanno partecipato i capi di stato e di governo di oltre 40 nazioni africane, i vice presidenti, i ministri degli affari Esteri e gli ambasciatori di altri 11 paesi, nonché oltre 6 mila delegati provenienti da 104 paesi.(Rum)