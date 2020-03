I fatti del giorno – Europa orientale

- Russia: Duma sostiene emendamento che consente ricandidatura a presidente in carica - La Duma di Stato (camera bassa del parlamento russo) ha sostenuto l’emendamento costituzionale che consente a un presidente in carica o a un ex presidente di partecipare nuovamente alla competizione per eleggere il capo dello Stato, indipendente dal numero di mandati. L'emendamento è stato introdotto dalla parlamentare Valentina Tereshkova. Secondo l’emendamento i vincoli costituzionali sul numero dei mandati non dovrebbero impedire a una personalità che ha ricoperto o ricopre la carica di capo dello Stato durante l’entrata in vigore dell’emendamento, di candidarsi nuovamente. L’emendamento, peraltro, consentirebbe la candidatura a questa personalità a prescindere dal numero di mandati consecutivi ricoperti come capo dello Stato. È chiaro che quest’emendamento favorisce una possibile ricandidatura di Vladimir Putin alla presidenza russa nel 2024, data di scadenza del suo attuale mandato, nonostante quest’ultimo si sia espresso sempre in maniera contraria rispetto all’annullamento dei vincoli. (segue) (Res)