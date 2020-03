I fatti del giorno – Europa orientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azerbaigian: coronavirus, Oms annuncia piano di sostegno semestrale - L'Azerbaigian è ancora nella prima fase della diffusione del coronavirus. Lo ha detto il capo della delegazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Hande Harmanci nel corso di una conferenza stampa a Baku. “Il fatto che siano stati annunciati immediatamente i casi di contagio di undici persone è positivo. Tutti i governi dovrebbero informare entro 48 ore in caso di infezione", ha dichiarato Harmanci. "Il governo azerbaigiano è in grado di rilevare la malattia ai propri confini e sta tentando di impedire l'ingresso del virus", ha spiegato la rappresentante dell’Oms, secondo cui è stato predisposto in collaborazione con le autorità azerbaigiane competenti “un piano strategico di sei mesi per contrastare il coronavirus”. Il piano prevede la presenza di delegati dell’Oms sul territorio azerbaigiano per il periodo in cui partirà il piano strategico e, successivamente, il governo di Baku potrà invitarne altri per verificare l’andamento delle attività di prevenzione e contrasto. (segue) (Res)