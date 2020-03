I fatti del giorno – Europa orientale (5)

- Moldova: coronavirus, vietato ingresso a cittadini provenienti da Italia, Iran, Cina e Corea del Sud - La Commissione straordinaria per la Salute della Moldova ha annunciato che è vietato entrare nel paese ai cittadini provenienti da aree colpite dal coronavirus, tra cui Italia, Iran, Cina e Corea del Sud. "Ma i romeni sono l'obiettivo principale", come ha spiegato il presidente moldavo, Igor Dodon durante una dichiarazione. "Non possiamo permettere che la Moldova diventi un'area di transito. Se i romeni vietano i voli per la Romania, voleranno tutti a Chisinau e da lì partiranno in auto", ha detto Dodon. Secondo le autorità moldave, eccezioni saranno fatte per coloro che dimostreranno di avere la cittadinanza moldava. Tra le misure adottate dalle autorità di Chisinau vi sono il divieto di eventi a cui partecipano molte persone. Il ministro della Sanità, Viorica Dumbraveanu, ha informato che ci sono dieci adulti e due bambini che presentano sintomi riconducibili al coronavirus. Tutti i pazienti si trovano all'ospedale Toma Ciorba di Chisinau. (Res)