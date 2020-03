Venezuela: Guaidò di nuovo in piazza per "recuperare la democrazia"

- L'autoproclamato presidente "ad interim" del Venezuela, Juan Guaidò, ha convocato per oggi una nuova manifestazione per portare alle dimissioni il governo di Nicolas Maduro. La marcia, che partirà nella centrale piazza di Giovanni Paolo II a Caracas, si propone una volta di più l'obiettivo di "recuperare la democrazia" e la "libertà" nel paese. "L'obiettivo è chiaro: un richiamo, una esigenza, in tutto il paese: portare avanti la lotta di tutti sulla soluzione del conflitto che oggi vive il Venezuela, attraverso elezioni presidenziali realmente libere", ha detto Guaidò invitando la cittadinanza a prepararsi a una iniziativa speciale. Nel corso della manifestazione si farà conoscere il "Pliego nacional del Conflicto", documento pensato per censire le fatiche che il paese subisce a causa della crisi economica e sociale. una sorta di "cahiers de doléance" che Guaidò intende far approvare sotto forma di legge dal parlamento. (segue) (Brb)