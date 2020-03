Venezuela: Guaidò di nuovo in piazza per "recuperare la democrazia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La marcia, nuovo tentativo di aumentare la pressione su Maduro, è preceduta da segnali di attenzione. Il ministro dell'Interno Nestor Reverol ha dato conto di una riunione on tutte le autorità locali interessate. "Abbiamo dato istruzioni di rinforzare lo spiegamento dei nostri corpi di polizia per garantire la tranquillità dei venezuelani", ha detto Reverol in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Guaidò ha da parte sua assicurato che la "prevedibile" volontà di Maduro di fermare la marcia "non sara un problema". "Qualsiasi cosa faccia la dittatura, come bloccarci il passo, convocare una contromanifestazione" sarà un fallimento, ha sottolineato Guaidò. L'oppositore ha promesso di ottenere nel 2020 quanto non era riuscito a fare nel primo mandato di presidente dell'Assemblea nazionale (An), ottenere le dimissioni di Maduro, con l'appoggio di una piazza che però nel frattempo ha perso un po' dello smalto dei primi mesi. (segue) (Brb)