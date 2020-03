Venezuela: Guaidò di nuovo in piazza per "recuperare la democrazia" (5)

- Nelle settimane successive la Casa Bianca ha messo in campo diverse azioni a sostegno di una ripresa del "forcing" di Guaidò. A metà febbraio il Dipartimento del Tesoro Usa ha emesso sanzioni nei confronti della compagnia Rosneft Trading S.A, sussidiaria della compagnia petrolifera russa Rosneft con base a Ginevra, per i suoi legami con il settore petrolifero venezuelano. La misura è stata rivendicata dall'inviato speciale degli Usa per il Venezuela, Elliot Abrams, come "un passo in più nel processo di pressione" per ottenere le dimissioni di Maduro. A inizio marzo il governo Usa ha prorogato di un anno la dichiarazione di “emergenza nazionale” sul Venezuela, dichiarata con l’ordine esecutivo del marzo 2015. Il provvedimento consente di rinnovare tutti gli ordini esecutivi successivi emanati contro il governo di Nicolas Maduro. Tra questi anche quello dell’agosto 2019, che impone un blocco economico totale sul governo di Caracas. (segue) (Brb)