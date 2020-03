Cambogia-Cina: in arrivo materie prime cinesi per industria abbigliamento e calzature cambogiana

- La Cina ha organizzato il trasporto navale di materie prime in Cambogia per la produzione di abbigliamento e calzature fino al mese di maggio. Lo ha reso noto in un post su Facebook il primo ministro cambogiano Hun Sen, secondo cui la prima spedizione è arrivata ieri e la seconda è attesa per oggi: "Le navi consegneranno materie prime in Cambogia da marzo a maggio, fino a quando la situazione dovuta al coronavirus non si sarà allentata". Il premier ha affermato che alcune fabbriche in Cambogia hanno parzialmente sospeso le operazioni a causa della carenza di materie prime provenienti dalla Cina, colpendo quasi ventimila lavoratori. "Siamo molto grati al ministero del Commercio cinese per aver contribuito a premere per la consegna rapida delle materie prime nel nostro paese", ha dichiarato all'agenzia di stampa cinese "Xinhua" il segretario di Stato e portavoce del ministero dell'Industria e dell'artigianato cambogiano Heng Sokkung. Una delegazione del ministero del Commercio cinese ha visitato di recente il paese e ha incontrato il ministro dell'industria e dell'artigianato cambogiano Cham Prasidh. Il portavoce ha aggiunto che durante l'incontro, Prasidh ha presentato un elenco di "materie prime necessarie" di cui la Cambogia aveva bisogno per l'industria dell'abbigliamento e delle calzature. (segue) (Fim)