Cambogia-Cina: in arrivo materie prime cinesi per industria abbigliamento e calzature cambogiana (2)

- L'Associazione dei produttori di abbigliamento in Cambogia ha dichiarato in un comunicato del mese scorso che oltre il 60 per cento delle materie prime per la produzione nel settore dell'abbigliamento e delle calzature viene importato dalla Cina. A causa dell'epidemia di coronavirus in Cina, le fabbriche che producono materie prime hanno temporaneamente sospeso l'attività e e ciò ha colpito la catena di approvvigionamento degli stabilimenti in Cambogia. Secondo il ministero del Lavoro cambogiano l'industria dell'abbigliamento e delle calzature è il più grande settore di esportazione della Cambogia, con circa 750 mila dipendenti in circa 1.100 fabbriche e filiali. Lo scorso anno il settore ha registrato un fatturato lordo di 9,32 miliardi di dollari, con un aumento dell'undici per cento rispetto all'anno precedente. (Fim)