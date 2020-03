Coronavirus: Slc Cgil Lombardia, molta teoria e poca pratica di Poste italiane, si adottino soluzioni legislative vigenti

- Slc Cgil Lombardia spiega in una nota che nonostante Poste Italiane abbia "riunito più volte l'unità di crisi e, dopo approfondita analisi interna, ha definito regole e modalità comportamentali coerenti con il decreto stesso" ma "constatiamo, a seguito di segnalazioni di molti territori, che Poste Italiane ha prodotto molta teoria centralizzata e poca pratica, e questo nonostante in tutta la Lombardia la situazione si sia aggravata sul piano sanitario - precisa il sindacato - Restiamo basiti che una grande azienda non sia stata in grado con celerità di porre in essere soluzioni decentrate e concrete per limitare l'esposizione dei propri dipendenti ai rischi covid-19. Pensiamo che i mancati interventi siano da ritenersi elemento di grave negligenza e sottovalutazione del problema". Dal primo giorno di decretazione dello stato emergenziale, il sindacato ha "denunciato che gli uffici postali risultavano sguarniti di prodotti di disinfezione, nonostante il personale risultasse a contatto diretto con la clientela, sia per la natura dei lay-out che per le postazioni lavorative - aggiunge il sindacato - Senza ombra di dubbio in difetto rispetto alle norme che prevedono distanze minime di sicurezza. I continui distacchi di personale hanno aumentato la circolazione delle persone, e questo nonostante le nostre richieste di sospensione e le norme stesse invitassero alle limitazioni. Le tanto sponsorizzate riduzione dei turni narrate dal decalogo aziendale non hanno trovato riscontro nell'applicazione quotidiana". Il sindacato richiede anche "sanificazioni ai sensi di legge e che al termine del processo siano corredate da informativa alla Rsu e Rls". "Consapevoli delle enormi difficoltà che ognuno di noi deve affrontare in questo stato di emergenza - conclude Slc Lombardia - riteniamo per senso di responsabilità collettiva, che si adottino immediatamente e pedissequamente le soluzioni legislative vigenti". (com)