Coronavirus: Fit Cisl Lazio, auspichiamo aiuti urgenti per settore trasporti in prossimo Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'emergenza santiaria dovuta al rischio contagio da Covid-19, che sta bloccando tutti i settori lavorativi, compresi i comparti del turismo e dei trasporti, "stiamo lavorando a pieno regime per cercare di arginare e poi risolvere le varie criticità". È quanto afferma in una nota Alessandro Atzeni, coordinatore regionale taxi Fit Cisl Lazio. "In virtù della profonda flessione economica, che coinvolge tutti i trasporti - prosegue -, chiediamo misure straordinarie per far sì che anche il settore del trasporto pubblico non di linea possa continuare a sopravvivere e a guardare avanti. Noi, con senso di responsabilità ed unità - precisa Atzeni - non faremo mancare il nostro sostegno e, come sempre, ci impegneremo al massimo per far risollevare il settore taxi e per sostenere i lavoratori che, con senso di abnegazione, dovranno riuscire a mettersi al più presto alle spalle questo particolare periodo storico. Il nostro auspicio - conclude il sindacalista - è che nel prossimo Dpcm vengano accolte e, soprattutto attuate, le richieste che le organizzazioni sindacali dei trasporti inoltreranno al Mit." (Com)