Energia: accordo di prestito tra Bei e polacca Ignitis per parco eolico in Pomerania

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha firmato un accordo di prestito di 60 milioni di euro con la società energetica internazionale Ignitis Group. Lo ha reso noto la Commissione europea. Il finanziamento sarà utilizzato per la costruzione e l'esercizio di un parco eolico terrestre di medie dimensioni in Polonia, composto da 29 turbine, con una capacità installata totale di 94 MW. Il parco eolico si trova nel Voivodato della Pomerania, a circa 50 chilometri dalla costa della baia di Danzica, e ha una capacità prevista di 300 GWh di elettricità, fornendo potenzialmente a circa 75mila famiglie l'energia pulita generata dal progetto, su base annuale. (segue) (Vap)