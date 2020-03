Coronavirus: presidente Parlamento europeo Sassoli, "rispetterò i 14 giorni di quarantena" - video

- La dichiarazione del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in cui annuncia la decisione di rispettare i 14 giorni di quarantena e di svolgere le sue funzioni dal suo domicilio a Bruxelles. Una misura di precauzione, presa a titolo personale, per contrastare la diffusione del coronavirus, dal momento che Sassoli si è recato lo scorso fine settimana in Italia. (Beb)