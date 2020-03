Coronavirus: Di Maio, in questa fase difficile servono chiarezza e trasparenza

- Usare tutti i mezzi di comunicazione a disposizione per parlare con i cittadini per garantire chiarezza e trasparenza. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annunciando un suo intervento su "Rai1" nel coros della trasmissione 'La vita in diretta'. per parlare della delicata fase che sta attraversando l'Italia a causa del coronavirus. "Farò chiarezza su tutte le misure stringenti che interessano il territorio italiano, su cosa vogliamo fare per le nostre imprese e su come stiamo affrontando l’emergenza con gli altri Stati esteri", ha scritto Di Maio. (Res)