Coronavirus: De Petris (Leu), prevalga responsabilità, tutti votino per scostamento bilancio

- La senatrice di Liberi e uguali, Loredana De Petris, si augura che domani "tutte le forze politiche dimostrino il senso di responsabilità indispensabile in questo momento e votino lo scostamento di bilancio". In una nota il presidente del gruppo Misto poi aggiunge: "Se saranno necessari, altri passi verranno fatti in seguito: è impossibile prevedere oggi quali saranno le esigenze del Paese nel corso e dopo l'emergenza creata dal contagio del coronavirus. Ma il passo di domani è fondamentale e sarebbe molto importante, anche per l'immagine dell'Italia nel mondo, che a votare lo scostamento fosse l'intero Parlamento. A prevalere, oggi, deve essere la responsabilità nazionale". (Com)