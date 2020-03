Coronavirus: Siracusano (FI), centrodestra responsabile ma adesso governo prenda decisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, "il centrodestra unito ha dimostrato, ancora una volta, un grande senso di responsabilità. Abbiamo illustrato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, le nostre ricette per tentare di arginare l'emergenza coronavirus, e ci aspettiamo che il governo prenda seriamente in considerazione le nostre proposte. L'Italia diventi, per un tempo limitato - segnala la parlamentare in una nota - una grande zona rossa, in modo da bloccare i contagi e dar fiato al nostro sistema sanitario, ormai vicino al collasso. E poi, parallelamente, subito in campo misure per le imprese, per i lavoratori, per le famiglie. Nessuno deve essere lasciato solo. Per il Mezzogiorno, invece, servirebbe un piano sanitario straordinario per essere pronti ad affrontare in virus semmai questo dovesse propagarsi con violenza anche nelle regioni del Sud. Servono determinazione e decisionismo - conclude Siracusano - solo così se ne potrà uscire".(Com)