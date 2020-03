Case popolari: Rabaiotti su Consulta, legge regionale lombarda da rifare

- L’assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano Gabriele Rabaiotti, dalla pagina Facebook istituzionale commenta la sentenza della Consulta sulla legge regionale lombarda 16/2016. “Una legge che, alla prova dei fatti, si è rivelata sbagliata. La legge regionale del 2016 sull’assegnazione delle case popolari, bocciata dalla Corte Costituzionale, aveva già fatto emergere diversi problemi di natura tecnica nell’applicazione del meccanismo di assegnazione: la procedura decisa dalla Regione è pasticciata, i tempi si allungano moltissimo e stiamo sprecando energie per niente, tanto che a tre mesi dalla chiusura dell’ultimo bando, il primo con il nuovo regolamento, sia Comune sia Aler sono riusciti ad assegnare non più di dieci alloggi dei circa 400 pronti per la consegna. A questo problema stiamo cercando di rimediare, insieme ad Aler, con la messa a punto di un protocollo operativo congiunto che sia di aiuto nello snellire le pratiche per l’assegnazione”, fa sapere Rabaiotti. “A queste difficoltà tecniche - prosegue l’assessore - si aggiunge ora un serio e ben più grave problema di sostanza e di principio, adesso che la Consulta ha dichiarato incostituzionale il requisito della residenza quinquennale sul territorio lombardo come condizione per chiedere la casa popolare. Ora dovremo valutare la situazione e capire come procedere, e non sarà semplice. Ma una cosa mi sembra chiara, ed è quella in cui personalmente ho sempre creduto: è il bisogno di casa delle persone, e solo questo, che deve guidare le scelte dell’amministrazione. I bisogni abitativi pubblici non possono e non devono mai essere un veicolo di consenso politico. La casa non è un premio che bisogna decidere a chi consegnare, ma la risposta che deve essere data a chi ne ha maggior bisogno, a cominciare dalle famiglie più in difficoltà”. (com)