Balcani: Sarajevo diventa sede segretariato gestione integrata sicurezza interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarajevo diventerà a partire dal mese prossimo la sede del Segretariato per la gestione integrata della sicurezza interna della zona dei Balcani occidentali (Iisg), secondo quanto riferito oggi pomeriggio dal sito di informazione "Klix". L'iniziativa di collocare la sede di Iisg in Bosnia è stata proposta dal ministro della Sicurezza bosniaco Fahrudin Radoncic e sostenuta dal vicedirettore generale della Dipartimento per il vicinato europeo e i negoziati di allargamento della Commissione europea Marciej Popowski. Quest'ultimo ha detto che "la Commissione europea è orientata a sostenere il processo che porterà i paesi dei Balcani occidentali a essere attrezzati a risolvere tutte le sfide alla sicurezza". (Bos)