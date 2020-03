Coronavirus: Grecia, chiuse per 14 giorni tutte le scuole

- Tutte le scuole della Grecia saranno chiuse per 14 giorni come misura per prevenire la diffusione del coronavirus: lo ha annunciato oggi il ministro della Salute, Vassilis Kikilias, dopo l'incontro per fare il punto sull'epidemia. Secondo quanto precisato, questa misura si applica da oggi a tutti i livelli di istruzione del paese, dall'asilo nido all'università. Altri cinque casi di coronavirus sono stati confermati questa mattina in Grecia, portando il totale dei contagi nel paese a 89 persone. Quattro dei cinque nuovi contagiati fanno parte del gruppo di turisti che ha contratto l'infezione durante un recente viaggio in Terra Santa. Il ministero della Salute greco ha identificato ieri altri 11 nuovi casi di nuovo coronavirus nel paese. Tra i positivi al nuovo coronavirus sono circa 60 ad aver preso parte ad un recente pellegrinaggio in Israele e in Egitto mentre altri nove erano entrati in contatto con i primi. Un paziente, che ha preso parte al pellegrinaggio, è in grave condizioni. La maggior parte dei contagiati si trova invece in isolamento domiciliare in condizioni piuttosto buone. (Gra)