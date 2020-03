Rai: Lega, azienda inserisca programmi educativi su canali dedicati a ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri della Lega in commissione parlamentare di Vigilanza Rai, Giorgio Maria Bergesio, Paolo Tiramani, Massimiliano Capitanio, Dimitri Coin, Igor Iezzi, Simona Pergreffi ed Umberto Fusco, annunciano di avere "presentato un'interrogazione alla Rai perché, stante la chiusura di ogni grado di scuola, provveda ad inserire programmi a chiaro contenuto didattico nei palinsesti dei canali dedicati a bambini e ragazzi, come il consolidato Rai Yoyo che non contempla interruzioni pubblicitarie. La Rai - proseguono gli esponenti leghisti in una nota - assolverebbe così alla sua mission di servizio pubblico, di promozione dei suoi valori educativi e formativi, andando contemporaneamete incontro alla difficoltà di molti genitori, privati improvvisamente del valore educativo della routine scolastica".(Com)