Russia: Putin, sistema politico parlamentare non è una possibilità

- Un sistema politico parlamentare piuttosto che presidenziale non può essere applicato nella Federazione Russa. Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin, intervenuto oggi alla Duma di Stato (la camera bassa del parlamento di Mosca) per discutere le nuove proposte avanzate da alcuni deputati in merito alla possibilità di annullare il limite di due mandati presidenziali consecutivi e organizzare elezioni parlamentari anticipate al prossimo 20 settembre. “Al momento un sistema politico parlamentare non è applicabile alla Russia”, ha detto, sottolineando la profonda instabilità politica che sta interessando molte delle democrazie occidentali, in alcune delle quali “per anni non si è riusciti ad arrivare alla formazione di un governo”. (Rum)