Argentina: crisi del debito, governo autorizza ristrutturazione su 68 miliardi di dollari (2)

- Il testo del decreto premette che per risolvere "l'attuale situazione di inconsistenza macroeconomica" del paese "risulta fondamentale mettere in atto politiche sul debito" con l'obiettivo di ripristinare la sua sostenibilità. Per fare questo la norma "stabilisce un universo di importi nominali" sui quali "si riserva margini di azione in materia di amministrazione di passivi e di ristrutturazione". I passivi inclusi in questo "universo" ammontano esattamente ad un totale di 68,842 miliardi di dollari. Sulla ristrutturazione di questi passivi, recita il decreto, il governo argentino si sottomette alla giurisdizione dei tribunali statali e federali di New York, Londra e Tokyo e nei casi trattati in questi tribunali Buenos Aires rinuncerà inoltre ad applicare la "clausola di immunità sovrana". (segue) (Abu)