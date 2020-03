Bolivia: finisce braccio di ferro istituzionale, ratificate dimissioni ministro Difesa

- La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha chiuso un braccio di ferro con le opposizioni ordinando le dimissioni del ministro della Difesa, Luis Fernando Lopez Julio. La settimana scorsa il parlamento, grazie ai voti del partito di Evo Morales, aveva votato la sfiducia a Lopez Julio, ma l'esecutivo - denunciando vizi di forma e polemica politica "pretestuosa" - aveva Confermato il ministro nel ruolo. È stato il ministro della Presidenza, Yerko nunez, ad annunciare lunedì il cambio di rotta. "Noi non ci prestiamo a disconoscere le norme. La presidente Jeanine Anez, nel quadro del rispetto del'indipendenza degli organi dello stato, raccoglie la decisione del legislatiovo e lascia senza effetto la nomina del cittadino Luis Fernando Lopez Julio come ministro della Difesa", recita il decreto firmato da Yunes. Il ministero viene in via transitoria affidato a Gaston Ramiro Penaloza, fino a ieri viceministro con delega alla Cooperazione e allo sviluppo. (segue) (Brb)