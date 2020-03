Bolivia: finisce braccio di ferro istituzionale, ratificate dimissioni ministro Difesa (2)

- Il titolare della Difesa era stato invitato a rispondere in Aula su due questioni calde del dibattito politico nazionale: la richiesta di dimissioni all'ex presidente Evo Morales avanzata dalle Forze armate nel pieno della crisi dello scorso autunno, e la repressione delle proteste scoppiate nelle settimane successive. Il ministro, come in altre due occasioni, aveva però deciso di non presentarsi spiegando che si trovava a partecipare a un atto istituzionale lontano dalla capitale. (segue) (Brb)