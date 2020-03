Bolivia: finisce braccio di ferro istituzionale, ratificate dimissioni ministro Difesa (3)

- La Camera, non accettando i motivi dell'assenza, ha proceduto a una sfiducia approvata da oltre i due terzi dell'Aula, con i voti determinanti del partito di maggioranza Mas (Movimento al socialismo) dell'ex capo dello stato. La presidente della camera Eva Copa ha inviato "la decisione alla presidente ad interim Jeanine Anez, perché ne dia esecuzione immediata, ai sensi dell'articolo 158, paragrafo 18 della Carta". "Respingiamo la sfiducia perché non votata in omaggio alla legge. Non si può sfiduciare un ministro in sua assenza" aveva detto Nunez secondo cui la manovra parlamentare sarebbe stata ordita da Morales, a Buenos Aires, con l'obiettivo di destabilizzare il governo. (segue) (Brb)