Roma: controlli Polfer, 4 arresti e 11 denunce in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa la Polfer del Lazio ha arrestato 4 persone, ne ha denunciate 11, 4.067 persone sono state identificate, sono stati scortati 283 treni ed elevate 6 contravvenzioni amministrative, di cui 3 in violazione al regolamento di Polizia ferroviaria. Nel dettaglio, nel pomeriggio del 2 marzo gli operatori del posto di Polizia ferroviaria di Formia e il personale del reparto Volanti della questura di Roma hanno arrestato un italiano per detenzione di sostanze stupefacenti. I due agenti della questura che si trovavano a bordo di un treno proveniente da Napoli e diretto a Roma, poco prima di arrivare alla stazione di Minturno, hanno notato un uomo che con fare sospetto nascondeva una busta di plastica all'interno del cestino vicino al sedile in cui era seduto. Gli agenti lo hanno bloccato e chiamato la Polfer. L'uomo è stato trovato in possesso di decine di grammi di marijuana e cocaina. Il 4 marzo, gli agenti della squadra giudiziaria del compartimento Polizia ferroviaria per il Lazio, in via Giolitti all'ingresso della stazione di Roma Termini, ha arrestato un italiano destinatario di una misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli, per maltrattamenti in famiglia. (segue) (Rer)