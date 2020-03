Roma: controlli Polfer, 4 arresti e 11 denunce in una settimana (2)

- Il 7 marzo gli agenti della Polfer di Roma Ostiense hanno arrestato uno straniero del Sudan, per lesioni aggravate, porto abusivo di arma e di resistenza a Pubblico ufficiale. I poliziotti, dopo essere saliti a bordo di un treno fermo in stazione e proveniente da Civitavecchia, hanno sentito le urla di una viaggiatrice. Raggiunta la donna, gli operatori hanno bloccato l'uomo lì presente con in mano un coltello. L'uomo fermato, sotto effetto dell'alcol, aveva tentato alcune avances nei confronti della donna e l'aveva aggredita. A quel punto il compagno della donna è intervenuto per difenderla ma è stato aggredito con un coltello. Sempre nella serata del 7 marzo gli agenti della Polfer di Roma Tiburtina hanno arrestato un polacco per rapina ai danni di un viaggiatore nella stazione di Roma Prenestina dopo essere sceso dal treno. Il polacco, dopo una lite, aveva strappato dalle mani di un marocchino una busta della spesa, e non soddisfatto, gli aveva chiesto anche dei soldi. Al rifiuto ed al tentativo di recuperare la busta della spesa da parte del marocchino, l'aggressore ha sferrato diversi pugni al malcapitato, ed è salito su un treno giunto poi nello scalo di Roma Tiburtina. Riconosciuto dalla vittima, il polacco è stato arrestato. (Rer)