Coronavirus: Cremlino, in Russia impatto più lieve rispetto ad altri paesi europei

- L’impatto del coronavirus in Russia è stato più lieve rispetto ad altri paesi europei, grazie alle misure preventive che sono state adottate tempestivamente. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al suo consueto briefing con la stampa. “Le misure di contenimento che abbiamo adottato in maniera preventiva hanno fatto sì che l’impatto del coronavirus sulla Russia fosse ben più ridotto rispetto a quello che è stato registrato nella maggior parte dei paesi europei”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca, sottolineando che “le autorità nazionali continuano a fare tutto il necessario per impedire la diffusione del virus”. Stando alle sue affermazioni, il presidente “continua a lavorare come al solito e la sua agenda è rimasta invariata”.(Rum)