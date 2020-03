Repubblica Ceca: chiuse le scuole e annullati gli eventi con oltre 100 persone

- A partire dalle ore 18 di quest'oggi la Repubblica Ceca proibisce gli eventi con oltre 100 partecipanti e ha anche deciso di chiudere a tempo indeterminato le scuole a partire da domani. La decisione è stata presa dal Consiglio di sicurezza nazionale per l'evoluzione dell'epidemia di coronavirus in Europa. La chiusura non coinvolge per il momento le università e gli asili nido, né tanto meno le attività di ristorazione e i centri commerciali. Il divieto di organizzare eventi coinvolge quelli teatrali, musicali, cinematografici, sportivi, religiosi, pubblici e privati, ed è anch'esso a tempo indeterminato. (Vap)