Coronavirus: Camera Penale Milano, in carcere situazione drammatica, considerare riduzione numero detenuti

- “I provvedimenti d’urgenza, emessi per far fronte all’emergenza dovuta alla possibile diffusione del Coronavirus all’interno degli istituti penitenziari” come la revoca dei permessi premio e dei provvedimenti di ammissione al lavoro all’esterno e alla semilibertà e la sospensione dei colloqui personali con i famigliari “hanno inciso pesantemente sulla vita delle persone detenute. Queste limitazioni unite al sovraffollamento degli istituti di pena hanno contribuito a rendere la situazione di oggi a dir poco drammatica”. Lo denuncia in una nota il direttivo della Camera Penale di Milano che sostiene la necessità di “prendere in considerazione tutti i possibili strumenti di deflazione della popolazione carceraria a legislazione vigente” dal momento che “non si può non pensare anche ad una soluzione legislativa urgente che consenta una rapidissima riduzione della popolazione carceraria”. (segue) (Rem)