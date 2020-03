Agricoltura: Rolfi, da Regione Lombardia 151 milioni a 371 aziende, straordinaria liquidità in momento difficile

- L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, annuncia in una nota la firma del decreto regionale sulla misura 4.1 del Piano di sviluppo rurale, che prevede un contributo complessivo di 151.718.114,40 euro, a 371 aziende agricole, di cui 25,6 milioni a 99 aziende di montagna. "Una eccezionale iniezione di liquidità all'agricoltura lombarda, proprio nel momento di maggior necessità. Con queste risorse vogliamo stimolare la competitività delle nostre aziende agricole, cofinanziando investimenti legati alla realizzazione di opere e impianti o all'acquisto di nuove apparecchiature”, spiega Rolfi. "Quando questo periodo difficile sarà passato, il settore primario - aggiunge l’assessore - sarà protagonista di una Lombardia leader in Europa e nel mondo. Siamo la prima regione agricola d'Italia, l'agricoltura è uno dei motori della nostra economia. Esportiamo all'estero ogni anno prodotti agroalimentari per un valore di 6,6 miliardi di euro e puntiamo sull'innovazione per rendere le nostre aziende sempre più competitive e sempre più green". Le graduatorie delle aziende sono state pubblicate questa mattina sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. "Abbiamo garantito - spiega Rolfi - una quota dedicata alle aziende agricole di montagna, che svolgono un ruolo sociale incredibile". (segue) (com)