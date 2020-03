Agricoltura: Rolfi, da Regione Lombardia 151 milioni a 371 aziende, straordinaria liquidità in momento difficile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare sono 25 le aziende della provincia di Bergamo che beneficeranno dei contributi, per un totale di 9.245.846,66 euro; 29.178.600,59 sono destinati a 74 aziende della provincia di Brescia; 614.603,83 euro vanno a due aziende della provincia di Como; a quella di Cremona vanno 20.594.569,76 euro a 41 aziende; 15 quelle della provincia di Lodi che beneficeranno in totale di 7.553.575,78; 6.386.243,41 euro sono destinati a 18 aziende della provincia di Milano; in quella di Mantova vanno 46.039.886,48 euro a 93 aziende; 35 quelle della provincia di Pavia che riceveranno in totale 12.109.814,51 euro; 19.000.710,21 euro vanno poi a 64 aziende della provincia di Sondrio e infine 994.263,17 euro sono destinati a 4 aziende della provincia di Varese. "Con queste risorse - conclude Rolfi - siamo riusciti a coprire tutte le richieste pervenute dalle zone svantaggiate. Oltre a offrire prodotti unici le aziende agricole in questi territori rappresentano un presidio importante contro lo spopolamento e contro il dissesto idrogeologico". (com)