Coronavirus: Taxiblu, al governo chiediamo misure economiche urgenti e decise

- Misure economiche urgenti e decise. Questo chiedono i tassisti al governo. “Sono giorni ormai – spiega in una nota Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano - che chiediamo al governo misure economiche urgenti e soprattutto decise. Penso soprattutto alla sospensione dei pagamenti di mutui e finanziamenti e allo slittamento delle scadenze fiscali. Poi ovviamente serviranno misure a supporto dell’impresa e dei lavoratori, ma nell’immediato, oggi, bisogna mettere in condizione chi purtroppo come noi non sta lavorando, di non trovarsi indebitato". "Perché ad oggi - prosegue Boccalini - gli operatori taxi per lavorare, pagano la benzina, i finanziamenti su auto e licenze ma portano a casa, se va bene, un paio di corse a testa. Un ritmo certo insostenibile se non si interviene subito in qualche modo”. (com)