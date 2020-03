Auto: Cina, ministero Industria invita Tesla a qualità e sicurezza prodotti (2)

- La filiale cinese della casa automobilistica di veicoli elettrici statunitense Tesla ha affermato la scorsa settimana che i recenti problemi riscontrati sulle vetture Modello 3 prodotte a Shanghai sono stati causati da un'interruzione della catena di fornitura nel corso dell'epidemia da coronavirus nel paese. Di recente, alcuni acquirenti avevano lamentato che le loro vetture Modello 3 di nuova consegna fabbricate in Cina avevano installato il sistema hardware HW 2.5 anziché l'HW 3.0, come elencato e specificato nel manuale del prodotto. In risposta ai reclami dei clienti, la società ha rilasciato ieri una dichiarazione sul proprio account Weibo scusandosi con gli utenti per i problemi causati e promettendo di offrire ai proprietari aggiornamenti gratuiti a HW3.0 con al ripristino della sua capacità produttiva e della catena di fornitura. Tesla ha inoltre affermato che l'intenzione originale era quella di garantire una consegna tempestiva sul presupposto di soddisfare la sicurezza dei consumatori e le esigenze degli utenti. La mega fabbrica di Shanghai ha ripreso il lavoro e la produzione il 10 febbraio scorso. (Cip)