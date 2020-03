Algeria: ex Ad Sonatrach Attar, si va verso crisi economica più grave del 2008

- Il mondo va verso una crisi economica più grave di quella del 2008, con effetti molto negativi sull’Algeria. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Aps” l’ex presidente e direttore generale della compagnia nazionale degli idrocarburi Sonatrach Abdelmadjid Attar. “La battaglia sui prezzi del petrolio annunciata dall’Arabia Saudita causerà un ribasso al livello di 30 dollari al barile da qui alle prossime settimane. Tenuto conto della situazione sul mercato petrolifero, non solamente a causa del coronavirus ma anche in ragione di una domanda globale stabile o in calo a partire da maggio, i prezzi potrebbero abbassarsi ulteriormente”, ha osservato Attar. Secondo l’esperto, tuttavia, “l’unica speranza è che, con il barile di petrolio sotto i 40 dollari, la produzione statunitense di petrolio da scisto scenda a meno di 8,5 milioni di barili al giorno dagli attuali 13”. Per quanto riguarda l’Algeria, “le previsioni economiche e finanziarie sono negative, poiché la legge di bilancio 2020 è stata preparata sulla base di un prezzo del barile di petrolio a 60 dollari”. Per Attar “sarà inevitabile una legge finanziaria complementare, con la possibilità di un uso intensivo delle riserve di cassa”. Pertanto, ha concluso l’ex dirigente di Sonatrach, “questo è il momento più appropriato per accelerare le riforme a tutti i livelli”.(Ala)