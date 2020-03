Coronavirus: Gelmini (FI), salvaguardare stipendi e garantire liquidità

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, parlando con i giornalisti a Montecitorio, poco prima di partecipare all'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e le forze di opposizione ha anticipato quelle che saranno le richieste che il suo partito metterà sul tavolo: "La salute è la priorità assoluta, ma allo stesso tempo si deve intervenire per aiutare imprese, lavoratori e famiglie. Al premier Conte chiederemo: subito stop ai mutui, alle tasse e alle bollette; cassa integrazione straordinaria e ammortizzatori sociali in deroga; supporto ai lavoratori autonomi e ai professionisti e interventi per le locazioni commerciali". Gelmini ha sottolineato che "si devono salvaguardare gli stipendi a fine mese e va garantita la liquidità. Questi interventi - ha rimarcato la presidente dei deputati di FI - devono essere presi nell'immediato, già nelle prossime ore e il governo deve condividere con tutte le forze politiche, prima dell'emanazione, il decreto economico". (Rin)